Optimeeritud 40 mm neodüümist elemendid, mis tagavad puhta eheda heli

Kõik kõlaridraiverid on enne ülimalt tasakaalustatud loomuliku heli saamiseks kombineerimist hoolikalt välja valitud, häälestatud ja katsetatud. 40 mm draiveritel on võimsad neodüümiumist magnetid, mis edastavad tõeliselt kõrgeralduslikku heli laias sagedusvahemikus, suutes taasesitada ka pisimaid detaile.