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Tootmine lõpetatud
M2L/00
Kõrglahutusega heli
Tänu sisseehitatud digitaal-analoogkonverterile ning Lightning-ühendusele toovad M2L-kõrvaklapid otse teie IOS-seadmesse Fidelio signatuuriga kõrge resolutsiooniga, moonutuste või läbikosteta heli. Nautige kristallpuhast heli kõikjal, stiilselt.
40 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvapealsed
Luksuslikud mäluvahust padjad
Kokkupandav
Kõik kõlaridraiverid on enne ülimalt tasakaalustatud loomuliku heli saamiseks kombineerimist hoolikalt välja valitud, häälestatud ja katsetatud. 40 mm draiveritel on võimsad neodüümiumist magnetid, mis edastavad tõeliselt kõrgeralduslikku heli laias sagedusvahemikus, suutes taasesitada ka pisimaid detaile.
Philips Fidelio M2L kasutab Lightning™-ühendust, mis edastab puhast digitaalset signaali otse kõrvaklappidele. Digitaalse signaali edastamine aitab vähendada häiringute läbikostet ja parandab stereoheli eraldamist.
Philips Fidelio M2L integreeritud digitaal-analoogmuundur (DAC) annab vabaduse nautida kõrglahutuslikku muusikat igal ajal, igal pool. Enam pole vaja liikvel olles lisaseadmeid kaasas vedada.
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