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Tootmine lõpetatud

FidelioLightning-ühendusega kõrvaklapid

M2L/00

Kõrglahutusega heli

Tänu sisseehitatud digitaal-analoogkonverterile ning Lightning-ühendusele toovad M2L-kõrvaklapid otse teie IOS-seadmesse Fidelio signatuuriga kõrge resolutsiooniga, moonutuste või läbikosteta heli. Nautige kristallpuhast heli kõikjal, stiilselt.

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Kõrglahutusega heli

  • 40 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvapealsed

  • Luksuslikud mäluvahust padjad

  • Kokkupandav

Optimeeritud 40 mm neodüümist elemendid, mis tagavad puhta eheda heli

Optimeeritud 40 mm neodüümist elemendid, mis tagavad puhta eheda heli

Kõik kõlaridraiverid on enne ülimalt tasakaalustatud loomuliku heli saamiseks kombineerimist hoolikalt välja valitud, häälestatud ja katsetatud. 40 mm draiveritel on võimsad neodüümiumist magnetid, mis edastavad tõeliselt kõrgeralduslikku heli laias sagedusvahemikus, suutes taasesitada ka pisimaid detaile.

Optimeeritud Lightning™-ühendus iOS-seadmetele

Optimeeritud Lightning™-ühendus iOS-seadmetele

Philips Fidelio M2L kasutab Lightning™-ühendust, mis edastab puhast digitaalset signaali otse kõrvaklappidele. Digitaalse signaali edastamine aitab vähendada häiringute läbikostet ja parandab stereoheli eraldamist.

Sisseehitatud DAC ja võimendi toovad kõrglahutusliku muusika igale poole

Sisseehitatud DAC ja võimendi toovad kõrglahutusliku muusika igale poole

Philips Fidelio M2L integreeritud digitaal-analoogmuundur (DAC) annab vabaduse nautida kõrglahutuslikku muusikat igal ajal, igal pool. Enam pole vaja liikvel olles lisaseadmeid kaasas vedada.

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