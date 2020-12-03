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DVD taasesitus
USB Direct
Kompaktne disain
Philips meediaseade ühildub enamike saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Võite esitada DVD-, DivX® Ultra, MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-plaate. Vormingus DivX® Ultra on ühendatud DivX®-i esitamine ja suurepärased funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd. CD-RW tähistab CD-mängijat, mis esitab ka levinud taaskirjutatavas vormingus CD-sid.
Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Positiivsed omadused
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Negatiivsed omadused
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Jah, soovitan seda toodet
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Jah, soovitan seda toodet
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