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  • Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga
  • Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga
  • Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga
  • Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga
  • Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga

Tootmine lõpetatud

DVD mikrokodukino

MCD170/12

4
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga
Nüüd saate kino pakutavaid audiovisuaalseid elamusi otse elutoas kogeda. Stiilne DVD-mängijaga Philipsi kodukinosüsteem MCD170 kasutab sügava ja rikkaliku bassiheli jaoks dünaamilist bassivõimendit.
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Nautige DVD-plaatidelt filme koos suurepärase heliga

  • DVD taasesitus

  • USB Direct

  • Kompaktne disain

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Philips meediaseade ühildub enamike saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Võite esitada DVD-, DivX® Ultra, MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-plaate. Vormingus DivX® Ultra on ühendatud DivX®-i esitamine ja suurepärased funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd. CD-RW tähistab CD-mängijat, mis esitab ka levinud taaskirjutatavas vormingus CD-sid.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

FM-digitaalhäälestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks

FM-digitaalhäälestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Positiivsed omadused

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Negatiivsed omadused

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD170 Miniaturní DVD kino

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD170 Miniaturní DVD kino

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