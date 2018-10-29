30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
MCD179/12
Muutke iga tuba kinosaaliks
DVD-mängijaga mikro-kodukino MCD179 on kõik, mida koduseks kinoelamuseks vajate. 2.1 kõlarisüsteem ja Dolby Digital tekitavad kaasahaarava heli ning täiskaadrilaotuse funktsioon võimaldab kuvada eriti detailset pilti. Audiovisuaalne nauding on tagatud!
2,1
DivX-vormingu taasesitus
komponendid
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.
Arvustused