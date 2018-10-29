Muutke iga tuba kinosaaliks

DVD-mängijaga mikro-kodukino MCD179 on kõik, mida koduseks kinoelamuseks vajate. 2.1 kõlarisüsteem ja Dolby Digital tekitavad kaasahaarava heli ning täiskaadrilaotuse funktsioon võimaldab kuvada eriti detailset pilti. Audiovisuaalne nauding on tagatud!