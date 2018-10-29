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Tootmine lõpetatud

DVD mikro-kodukino

MCD179/12

Muutke iga tuba kinosaaliks

DVD-mängijaga mikro-kodukino MCD179 on kõik, mida koduseks kinoelamuseks vajate. 2.1 kõlarisüsteem ja Dolby Digital tekitavad kaasahaarava heli ning täiskaadrilaotuse funktsioon võimaldab kuvada eriti detailset pilti. Audiovisuaalne nauding on tagatud!

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2.1 kõlaritega

Muutke iga tuba kinosaaliks

  • 2,1

  • DivX-vormingu taasesitus

  • komponendid

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

USB Direct muusika ja fotode esitamiseks

USB Direct muusika ja fotode esitamiseks

Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.

Elegantsed puitviimistlusega kõlarid

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