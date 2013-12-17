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MCD712/12
Helist haaratud
Philipsi DVD komponentmirosüsteemi abil saate ka kodus kinokvaliteediga heli kuulata. Ühendage USB-seade fotode vaatamiseks ja MP3-/WMA-mängija suurepärase heliga muusika kuulamiseks. Võite nautida 100 W RMS väljundvõimsusega jõulist heli.
100 W
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.
Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.
4.2
5-st
34
Auhinnad
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
kuki1268
09/11/2013
Polska
wysoka jakość dźwięku....
Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD