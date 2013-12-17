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Tootmine lõpetatud

DVD komponentmikrosüsteem

MCD712/12

4.2

| (34) Auhinnad

Helist haaratud

Philipsi DVD komponentmirosüsteemi abil saate ka kodus kinokvaliteediga heli kuulata. Ühendage USB-seade fotode vaatamiseks ja MP3-/WMA-mängija suurepärase heliga muusika kuulamiseks. Võite nautida 100 W RMS väljundvõimsusega jõulist heli.

Kuva kõik eelised

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega

Helist haaratud

  • 100 W

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Bassi ja kõrgete toonide valjus

Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine

Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

34

Auhinnad

2

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

09/11/2013

Polska

Polska

wysoka jakość dźwięku....

Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.