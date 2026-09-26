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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM1150/12

4.4

| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Külluslik ja võimas heli

USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. See Philipsi mikrohelisüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.

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Helist haaratud

Külluslik ja võimas heli

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W max

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2026-09-26

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1150 Mikrowieża

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.