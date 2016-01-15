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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM1350/12

4.2

| (5) Auhinnad

Lisage oma lugudele võimsust

USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata kõiki oma lemmikpalu kaasaskantavast muusikaseadmest. See Philipsi mikrosüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid. 30 RMS maksimaalne väljundvõimsus ja Bass Reflexi kõlarid annavad edasi võimsa heli ja bassi.

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Helist haaratud

Lisage oma lugudele võimsust

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

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See arvustus tehti tootele MCM1350 Mikrowieża

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See arvustus tehti tootele MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Positiivsed omadused

Будильник, доступная цена.

Negatiivsed omadused

Не нашел.

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See arvustus tehti tootele MCM1350 Музична мікросистема

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1350 Музична мікросистема

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

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See arvustus tehti tootele MCM1350 Микро музикална система

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1350 Микро музикална система

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.