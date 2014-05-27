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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MCM166/12

4.5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Helist haaratud
Nautige tõeliselt kompaktse ja stiilse Philipsi klassikalise mikromuusikasüsteemi fantastilist heli. Kuulake oma lemmikmuusikat MP3-failina, CD-lt või USB-otseesituse kaudu rikastatuna dünaamilise bassivõimendiga.
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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • 10 W

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM166 Mikrowieża Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.