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Tootmine lõpetatud
10 W
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM166 Mikrowieża Classic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM166 Klasický hudební mikrosystém