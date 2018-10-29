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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MCM169/12

Helist haaratud

Et saada muusikast lisanaudingut, võimaldab Philipsi klassikaline mikromuusikasüsteem muusikat kopeerida CD-delt otse USB-seadmele. Lisaks tagab dünaamiline bassivõimendi suurepärase heli.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • CD rippimine

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

2 x 5 W RMS / 2 x 10 W helivõimsus / 400 W PMPO

Tehnilised andmed

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