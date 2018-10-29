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Tootmine lõpetatud
MCM169/12
Helist haaratud
Et saada muusikast lisanaudingut, võimaldab Philipsi klassikaline mikromuusikasüsteem muusikat kopeerida CD-delt otse USB-seadmele. Lisaks tagab dünaamiline bassivõimendi suurepärase heli.
CD rippimine
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.
Arvustused
Digitaalõiguste haldusega muusika ei ole toetatud.