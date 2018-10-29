Suurepärane heli ja stiilne disain

Looduna otseselt neile, kes hindavad tipptasemel tehnoloogiat ja stiili, kiirgab see süsteem silmapaistvat tööd ja kvaliteeti. Tänu USB Directile saate MP3-/WMA-faile mängida ja juhtida oma kaasaskantavast mängijast ning USB-mäluseadmetelt.