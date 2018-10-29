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Tootmine lõpetatud

Hi-Fi mikrosüsteem

MCM177/12

Suurepärane heli ja stiilne disain

Looduna otseselt neile, kes hindavad tipptasemel tehnoloogiat ja stiili, kiirgab see süsteem silmapaistvat tööd ja kvaliteeti. Tänu USB Directile saate MP3-/WMA-faile mängida ja juhtida oma kaasaskantavast mängijast ning USB-mäluseadmetelt.

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USB Directi taasesitusega

Suurepärane heli ja stiilne disain

  • MP3/WMA-CD taasesitus

  • USB Direct

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.