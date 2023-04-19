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Tootmine lõpetatud
Külluslik ja võimas heli
USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. See Philipsi mikrohelisüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W max
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
4.2
5-st
18
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Positiivsed omadused
dźwięk, wygląd, wejścia,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2021-04-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża