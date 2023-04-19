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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM2150/12

4.2

| (18) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Külluslik ja võimas heli

USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. See Philipsi mikrohelisüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.

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Helist haaratud

Külluslik ja võimas heli

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W max

Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

18

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Positiivsed omadused

dźwięk, wygląd, wejścia,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2021-04-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2150 Mikrowieża

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.