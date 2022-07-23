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Tootmine lõpetatud
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port laadimiseks
15 W max
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
4.7
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Rerut
23/07/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Positiivsed omadused
Prosta i wygodna obsługa.
Negatiivsed omadused
nie ma
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikrowieża
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Positiivsed omadused
Meglepően tiszta hangzás.
Negatiivsed omadused
Nincs benne RDS.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro zenei rendszer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro zenei rendszer
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro glasbeni sistem