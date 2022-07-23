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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM2300/12

4.7
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
Kuulake oma lemmikuid selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga, millel on USB, helisisend ja CD taasesitus. Nautige võimsat muusikat Bass Reflex kõlaritega ning digitaalse helijuhtimisega - et heli saaks võimalikult heaks seadistatud.
Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port laadimiseks

  • 15 W max

Maksimaalne väljundvõimsus 15 W

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/07/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Positiivsed omadused

Prosta i wygodna obsługa.

Negatiivsed omadused

nie ma

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikrowieża

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Positiivsed omadused

Meglepően tiszta hangzás.

Negatiivsed omadused

Nincs benne RDS.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro zenei rendszer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro zenei rendszer

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2300 Mikro glasbeni sistem

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.