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Tootmine lõpetatud
Helist haaratud
Lame ja seinale paigaldatav Philipsi stiilne mikromuusikasüsteem MCM233/12 sobib kõigisse ruumidesse. Kuulake muusikat CD-delt või ühendage kaasaskantav muusikamängija USB Directi või MP3 Linkiga ja saage igakülgse muusikanaudingu osaliseks.
20 W
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Selle süsteemi väljundvõimsus on 20 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
4.3
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
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See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
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See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
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See arvustus tehti tootele MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM233 Úhledný hudební mikrosystém