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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Sleek

MCM233/12

4.3

| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Lame ja seinale paigaldatav Philipsi stiilne mikromuusikasüsteem MCM233/12 sobib kõigisse ruumidesse. Kuulake muusikat CD-delt või ühendage kaasaskantav muusikamängija USB Directi või MP3 Linkiga ja saage igakülgse muusikanaudingu osaliseks.

Kuva kõik eelised

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Helist haaratud

  • 20 W

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 20 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

2
1

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Elegancka mikrowieża

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.