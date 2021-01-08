TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem Sleek

MCM277/12

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Teile avaldavad mõju trendikus ja edumeelsus, ainulaadne uuenduslikkus ja stiil. Särava, šiki, peene ja dünaamilise muusikajõudlusega Philipsi mikromuusikasüsteemiga on kaasas MP3/WMA-CD ja USB Direct muusika taasesituseks. Seda saab kinnitada ka seinale.

Kuva kõik eelised

Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

  • seinale paigaldatav

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Positiivsed omadused

Totul ok

Negatiivsed omadused

0

See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system

Kasutamise kuupäev 2019-01-08

See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system

Kasutamise kuupäev 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Positiivsed omadused

Exceptional

Negatiivsed omadused

Telecomandă slaba

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system

Kasutamise kuupäev 2018-12-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system

Kasutamise kuupäev 2018-12-26

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.