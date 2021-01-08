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Tootmine lõpetatud
Helist haaratud
Teile avaldavad mõju trendikus ja edumeelsus, ainulaadne uuenduslikkus ja stiil. Särava, šiki, peene ja dünaamilise muusikajõudlusega Philipsi mikromuusikasüsteemiga on kaasas MP3/WMA-CD ja USB Direct muusika taasesituseks. Seda saab kinnitada ka seinale.
seinale paigaldatav
Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Positiivsed omadused
Totul ok
Negatiivsed omadused
0
See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system
Kasutamise kuupäev 2019-01-08
See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system
Kasutamise kuupäev 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Positiivsed omadused
Exceptional
Negatiivsed omadused
Telecomandă slaba
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system
Kasutamise kuupäev 2018-12-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM277 Sleek micro sound system
Kasutamise kuupäev 2018-12-26