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Tootmine lõpetatud
Nautige tippkvaliteediga muusikat
Suurepärane heli CD-delt või MP3 Linki ja USB Directi kaudu Philipsi MCM7000/12 abil. Hi-Fi kõrgsageduskõlarid esitavad üksikasjalikku ja loomulikku heli, mida saate kõrgete toonide ja bassi reguleerimiseks mõeldud nuppude abil ka kohandada. Lisaks on seadmel kvaliteetne alumiiniumkorpus.
Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar
CD, USB, FM
60 W, neli Hi-Fi kõlarielementi
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar esitab selgelt kõrgeid ja keskmisi helisagedusi, täiustades kõlarite üldist heliesitust. Ühtlast, moonutamata ja värvinguta laiaulatuslikku heli esitav kõlar on selge hääletooni ning puhta ja loomuliku instrumentaalkõlaga, tasakaalustades koos basskõlaritega üldist heli.
5.0
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ushko
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Kasutamise kuupäev 2020-09-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Kasutamise kuupäev 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Positiivsed omadused
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Negatiivsed omadused
Bluetooth nincs beépítve
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Kasutamise kuupäev 2018-09-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Kasutamise kuupäev 2018-09-04