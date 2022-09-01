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Tootmine lõpetatud

HarmonyHi-Fi-komponentmikrosüsteem

MCM7000/12

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige tippkvaliteediga muusikat

Suurepärane heli CD-delt või MP3 Linki ja USB Directi kaudu Philipsi MCM7000/12 abil. Hi-Fi kõrgsageduskõlarid esitavad üksikasjalikku ja loomulikku heli, mida saate kõrgete toonide ja bassi reguleerimiseks mõeldud nuppude abil ka kohandada. Lisaks on seadmel kvaliteetne alumiiniumkorpus.

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Helist haaratud

Nautige tippkvaliteediga muusikat

  • Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar

  • CD, USB, FM

  • 60 W, neli Hi-Fi kõlarielementi

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Väljundvõimsus 60 W RMS

Väljundvõimsus 60 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar üksikasjaliku ja täpse heli loomiseks

Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar esitab selgelt kõrgeid ja keskmisi helisagedusi, täiustades kõlarite üldist heliesitust. Ühtlast, moonutamata ja värvinguta laiaulatuslikku heli esitav kõlar on selge hääletooni ning puhta ja loomuliku instrumentaalkõlaga, tasakaalustades koos basskõlaritega üldist heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Kasutamise kuupäev 2020-09-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Kasutamise kuupäev 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Positiivsed omadused

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Negatiivsed omadused

Bluetooth nincs beépítve

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Kasutamise kuupäev 2018-09-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Kasutamise kuupäev 2018-09-04

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.