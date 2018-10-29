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Tootmine lõpetatud

Hi-Fi mikrosüsteem

MCM700/12

Helist haaratud

USB Directi taasesitust võimaldav uus stiilne ja kompaktne MCM700 hi-fi-mikrosüsteem rahuldab kõiki teie helivajadusi. Šikkidest puitviimistlusega kõlaritest kvaliteetse muusika nautimise ajal saate imetleda peegelkattega keskseadet.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegantsed puitviimistlusega kõlarid

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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