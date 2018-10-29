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Tootmine lõpetatud

Hi-Fi mikrosüsteem Classic

MCM761/12

Helist haaratud

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele Hi-Fi mikromuusikasüsteemile. Salvestage muusika MP3-failina funktsiooni USB Direct abil. Arvutit pole enam vaja. Elegantse disaini ja puidust viimistlusega kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

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Nautige tippkvaliteediga muusikat

Helist haaratud

  • Kõrgsageduslik ribakõlar

  • 150 W

Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks

Bass ja kõrged toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.