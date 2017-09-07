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Tootmine lõpetatud

Heritage AudioKomponent-Hi-Fi-süsteem

MCM772/12

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.

Kuva kõik eelised

Nautige tippkvaliteediga muusikat

Helist haaratud

  • Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

  • 100 W

Bassi ja kõrgete toonide valjus

Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.

Puidust kõlarid loomuliku heli esitamiseks

Puidust kõlarid loomuliku heli esitamiseks

Loodus pakub meile parimaid materjale. Nende hulgas on ka puid. Puidul on akustilisi omadusi, mis teevad sellest ainulaadse ja täiusliku materjali heliseadmete ja muusikariistade valmistamiseks. Parimad muusikariistad, näiteks klaverid ja viiulid pole põhjuseta puidust valmistatud - samal põhjusel on ka need kõlarid puidust korpusega. Nautige külluslikku ja realistlikku kuulamiselamust, mida need puidust kõlarid pakuvad.

Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

Siidkattega kõrgsageduslikul kuppelkõlaril on siidkattega membraan, mis on tavalistes kõrgsageduslikes kõlarites kasutatavatest materjalidest parem. Membraanis kasutatud siidmaterjalil on suurepärased helisummutusomadused ja selle pehme pind vähendab heli murdumist. Selle tulemusel on siidkattega kuppelkõlari heli ühtlane, soe ja laiaulatuslik.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.