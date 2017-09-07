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Helist haaratud
Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.
Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar
100 W
Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.
Loodus pakub meile parimaid materjale. Nende hulgas on ka puid. Puidul on akustilisi omadusi, mis teevad sellest ainulaadse ja täiusliku materjali heliseadmete ja muusikariistade valmistamiseks. Parimad muusikariistad, näiteks klaverid ja viiulid pole põhjuseta puidust valmistatud - samal põhjusel on ka need kõlarid puidust korpusega. Nautige külluslikku ja realistlikku kuulamiselamust, mida need puidust kõlarid pakuvad.
Siidkattega kõrgsageduslikul kuppelkõlaril on siidkattega membraan, mis on tavalistes kõrgsageduslikes kõlarites kasutatavatest materjalidest parem. Membraanis kasutatud siidmaterjalil on suurepärased helisummutusomadused ja selle pehme pind vähendab heli murdumist. Selle tulemusel on siidkattega kuppelkõlari heli ühtlane, soe ja laiaulatuslik.
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
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See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
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See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi