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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
8 tarvikut
Iseterituvad terasest lõiketerad
Kuni 60 min kasutusaega
Loputatavad tarvikud
Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud rauaga ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vajadust lõiketera õli järgi.
See kõik-ühes piirel piirab ja stiliseerib habet ning lõikab juukseid.
Sile ja ühtlane soeng ka kõige paksematele juusete. Kehakarvade ja habemepiiraja täpsed terasterad loovad täiusliku viimistlemise, puhtad sirged jooned.
Auhinnad
4.6
5-st
590
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Araakus 60
28/01/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea tööriist
Kergesti käsitletav, mugav käes hoida, turvaline tööriist habeme trimmerdamisel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Duet1
07/01/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Positiivsed omadused
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Negatiivsed omadused
Nekas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja