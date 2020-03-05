30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
7-ühes: näole ja juustele
Iseterituvad terad
Loputatavd tarvikud
Reguleeritav kamm (3–7 mm)
Meie kõik-ühes piirel pakub 7 tööriista teie erinevate hooldusvajaduste jaoks. Piirake ja kujundage mugavalt näokarvu ja lõigake oma juukseid.
Piireli lõiketerad ja habemekammid loovad hoolitsetud, sirged jooned, et saavutaksite ideaalse välimuse.
Piirli mitme kammiga süsteemi abil saate kodus soengu tegemiseks valida pikkuseseaded vahemikus 0,5-12mm.
4.6
5-st
590
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Harrikee
05/03/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Toode on tõesti hea
Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Araakus 60
28/01/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea tööriist
Kergesti käsitletav, mugav käes hoida, turvaline tööriist habeme trimmerdamisel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed
Duet1
07/01/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labs produkts par šo cenu!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Positiivsed omadused
Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.
Negatiivsed omadused
Nekas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest