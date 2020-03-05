TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil
  • Üks tööriist, täiuslik stiil

Kõik-ühes piirel 3000 Seeria7-ühes piirel

MG3930/15

4.6
| (590) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Üks tööriist, täiuslik stiil
Selle mitmekülgse piirliga, mis sisaldab 7 kvaliteetset otsakut näo ja juuste kujundamiseks, saate luua isikupärase välimuse. Iseterituvad roostevabast terasest terad püsivad ilma õlitamata sama teravad kui esimesel päeval ja tagavad täpse piiramise.
Kuva kõik eelised

Näole ja juustele

Üks tööriist, täiuslik stiil

  • 7-ühes: näole ja juustele

  • Iseterituvad terad

  • Loputatavd tarvikud

  • Reguleeritav kamm (3–7 mm)

Kõik-ühes näole ja juustele

Kõik-ühes näole ja juustele

Meie kõik-ühes piirel pakub 7 tööriista teie erinevate hooldusvajaduste jaoks. Piirake ja kujundage mugavalt näokarvu ja lõigake oma juukseid.

Ühtlane piiramine ja täpsed servad

Ühtlane piiramine ja täpsed servad

Piireli lõiketerad ja habemekammid loovad hoolitsetud, sirged jooned, et saavutaksite ideaalse välimuse.

Teie juukselõikus kodus

Teie juukselõikus kodus

Piirli mitme kammiga süsteemi abil saate kodus soengu tegemiseks valida pikkuseseaded vahemikus 0,5-12mm.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

590

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

05/03/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toode on tõesti hea

Toode ongi hea. Väga sobilik ja täpselt see mida soovisin.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

28/01/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea tööriist

Kergesti käsitletav, mugav käes hoida, turvaline tööriist habeme trimmerdamisel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3720/15 Seitse-ühes, näokarvad ja juuksed

07/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labs produkts par šo cenu!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Positiivsed omadused

Esmu apmierināts ar produkta sniegtajām īpašībām.

Negatiivsed omadused

Nekas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Multigroom series 3000 MG3710/15 6 vienā (6-in-1), Seja

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest