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  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
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  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus
  • Parim stiliseerimine ja täpsus

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 700018-ühes, juuksed, näo- ja kehakarvad

MG7785/20

4.6
| (1800) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Parim stiliseerimine ja täpsus
Selle täpse ja mitmekülgse piirliga saate oma stiili täiustada. 18 kvaliteetset otsakut võimaldavad teil luua ainulaadse stiili pealaest jalatallani. Nautige maksimaalset täpsust tänu DualCut-lõiketeradele ja esmaklassilisele terasest kummiosadega käepidemele.
Kuva kõik eelised

18-ühes kvaliteetne piirel tagab täieliku mitmekülgsuse

Parim stiliseerimine ja täpsus

  • 18 otsakut

  • DualCuti tehnoloogia

  • 5-tunnine kasutusaeg

  • Veekindel

Piirake ja stiliseerige näokarvu, juukseid ja kehakarvu 18 otsakuga

Piirake ja stiliseerige näokarvu, juukseid ja kehakarvu 18 otsakuga

See kõik-ühes piirel piirab ja stiliseerib habet, lõikab juukseid ja hoolitseb teie keha eest.

Maksimaalne täpsus kahe lisateraga

Maksimaalne täpsus kahe lisateraga

Sellel universaalsel piirlil on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCuti tehnoloogia. Seadme komplekti kuuluvad topeltterad, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Iseterituvad terad tagavad ühtlase tulemuse

Tänu keha- ja habemepiirli täpsetele terasteradele saate luua puhtaid, sirgeid piirjooni ja ühtlaselt lõigata kõige paksemaid karvu. Need korrosioonikindlad terad ei roosteta ja need on kauakestvaks kasutuseks iseterituvad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

1800

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

02/07/2024

Eesti

Eesti

Ülimugav trimmer

Teeb täpselt seda mida ootad, alguses tundus veidi suur käes hoides kuid harjus ruttu ära ja tegelikult on väga mugav kasutada. Väga palju reguleeritavaid otsikuid tuli kaasa ja aitab igas olukorras välja.

Positiivsed omadused

Trimmib kiiresti ja tõhusalt, aku peab hästi vastu, palju otsikuid.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

26/05/2024

Eesti

Eesti

Supertoode

See toode on lihtsalt super! Mõlemat raseerijat on hea käes hoida. Esiteks oli minu jaoks űllatus, et OneBlade raseerib nii täiuslikult. Teiseks meeldib mulle see teine toode. Nii palju lisasid! Aku peab ka väga kaua vastu. Olen väga rahul! Jah, ma soovitan seda toodet.:)

Positiivsed omadused

Palju tarvikuid, mõnus käes hoida. Teeb oma tööd hästi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

22/05/2024

Eesti

Eesti

Hea, mugav

Meeldib, kui kodus pole iga piirkonna jaoks eraldi seadmeid. Kaasas on palju erinevaid tarvikuid, millega saan tervet keha hooldada. Lisaks hoiustamiseks on mugav kott, kus tarvikuid hoida. Mugav ja lihtne kasutada. Kindlasti soovitan.

Positiivsed omadused

Hoiustamiseks kott, palju tarvikuid, mugav, lihtne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9552/15 Seeria 9000

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.