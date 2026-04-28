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  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus
  • Roostevaba terase täpsus

Kõik-ühes piirel9000 seeria

MG9535/15

4.7
| (302) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Roostevaba terase täpsus
Selle näole, juustele ja kehale mõeldud hoolduskomplekti abil saate luua isikupärase välimuse. Meie kõige täiuslikuma roostevabast terasest piireli ja OneBlade'i kombinatsioon pakub soovitud stiili saavutamiseks ülimalt täpset piiramist ja kujundamist.
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Täpne piiramine, teravad servad ja mugav raseerimine

Roostevaba terase täpsus

  • Kõik-ühes hoolduskomplekt

  • 17-ühes: näole, juustele ja kehale

  • Täppispiirli kamm

  • Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

See täielik hoolduskomplekt on loodud nii, et see sobib ideaalselt teie hooldusrutiini jaoks: vastupidav piirel on loodud täpseks ja võimsaks näo-, pea- ja kehakarvade piiramiseks ning OneBlade ja selle ainulaadne tehnoloogia sobivad ideaalselt mis tahes pikkuses habeme kujundamiseks ja raseerimiseks.

Piirake kasvõi ühe tõmbega

Piirake kasvõi ühe tõmbega

Patendeeritud piirlikamm pakub 11 pikkuseseadet vahemikus 1-3 mm, et saavutada soovitud pikkusega ühtlane tulemus.

OneBlade puhaste joonte ja täpsete servade jaoks

OneBlade puhaste joonte ja täpsete servade jaoks

Kiirelt liikuv lõikur (6000x cm minutis) tuleb toime ka kõige pikemate karvadega, libisev kate ja ümarad otsad kaitsevad teie nahka, et saaksite habet mugavalt kujundada ja raseerida. Puhastage põsed, lõug ja kael, et oma habet täpselt kujundada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

302

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

28/04/2026

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Positiivsed omadused

Labai universalus.

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kiirlaadimine annab piisavalt võimsust ühe piiramiskorra jaoks

  2. Võttes aluseks näokarvade piiramise 2–3 korda nädalas ja keskmiselt 11,5 minutit korraga

  3. Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu sooritamisest