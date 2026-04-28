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Kõik-ühes hoolduskomplekt
17-ühes: näole, juustele ja kehale
Täppispiirli kamm
Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia
See täielik hoolduskomplekt on loodud nii, et see sobib ideaalselt teie hooldusrutiini jaoks: vastupidav piirel on loodud täpseks ja võimsaks näo-, pea- ja kehakarvade piiramiseks ning OneBlade ja selle ainulaadne tehnoloogia sobivad ideaalselt mis tahes pikkuses habeme kujundamiseks ja raseerimiseks.
Patendeeritud piirlikamm pakub 11 pikkuseseadet vahemikus 1-3 mm, et saavutada soovitud pikkusega ühtlane tulemus.
Kiirelt liikuv lõikur (6000x cm minutis) tuleb toime ka kõige pikemate karvadega, libisev kate ja ümarad otsad kaitsevad teie nahka, et saaksite habet mugavalt kujundada ja raseerida. Puhastage põsed, lõug ja kael, et oma habet täpselt kujundada.
4.7
5-st
302
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Pikem
28/04/2026
Eesti
Kinnitatud ostja
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Positiivsed omadused
Labai universalus.
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Kiirlaadimine annab piisavalt võimsust ühe piiramiskorra jaoks
Võttes aluseks näokarvade piiramise 2–3 korda nädalas ja keskmiselt 11,5 minutit korraga
Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu sooritamisest