30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
13 otsakut
Iseterituvad metallterad
Kuni 180 min kasutusaega
Veekindel
Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vaja lõiketera õlitada.
Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.
Universaalne piirel Philips Multigroom on varustatud 13 tarvikuga, et pakkuda kogu keha hoolduslahendust.
4.7
5-st
302
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Pikem
28/04/2026
Eesti
Kinnitatud ostja
Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria
Date of Use 2026-04-23
Keskmine mees
25/10/2025
Eesti
Korralik masin
Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria
Artur122
24/11/2025
Lietuva
Labai geras produktas už puikią kainą
Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.
Positiivsed omadused
Labai universalus.
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.