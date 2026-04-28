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  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
  • Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

Tootmine lõpetatud

Multigroom series 900013-ühes, juuksed, näo- ja kehakarvad

MG9720/90

4.7
| (302) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale
Täiustage oma stiili prestiižse piirlikomplektiga, mis ühendab meie Multigroomi ja 13 kvaliteetset tarvikut, sh iseterituvad metallterad ning OneBlade Face + Body, et piirata, kujundada ja raseerida mis tahes pikkuses karvu ja saavutada täiuslik stiil
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Prestiižne toode: 13-ühes kvaliteetne piirlikomplekt

Täiuslik stiil näole, juustele ja kehale

  • 13 otsakut

  • Iseterituvad metallterad

  • Kuni 180 min kasutusaega

  • Veekindel

Iseterituvad terasest terad lõikavad karvu 30% kiiremini

Iseterituvad terasest terad lõikavad karvu 30% kiiremini

Selle piirli näol ja kehal kasutamiseks mõeldud iseterituvad terasest terad on tugevdatud ja karastatud maksimaalse tugevuse saavutamiseks. Selle tulemusena jäävad terad sama teravaks kui esimesel päeval. Ei mingit roostetamist. Pole vaja lõiketera õlitada.

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.

13 osa teie näokarvade ja juuste piiramiseks

13 osa teie näokarvade ja juuste piiramiseks

Universaalne piirel Philips Multigroom on varustatud 13 tarvikuga, et pakkuda kogu keha hoolduslahendust.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.7

5-st

302

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

28/04/2026

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Kõik suure habemetrimmeriga väga hästi. Ainuke kerge miinus on OneBlade lõikur- pikk laadimine, väga lühike kasutusaeg akuga, madalam võnkesagedus.

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9535/15 9000 seeria

Date of Use 2026-04-23

25/10/2025

Eesti

Eesti

Korralik masin

Minul on ta kasutuses põhiliselt habeme piiramiseks ja trimmimiseks ning sellega saab Multigroom suurepäraselt hakkama. Käes mõnus hoida, otsikud on asjalikud ja mugavad. Ninakarvade otsik on tore boonus ja leiab ka kasutust kord kuus. Seega trimmerina julgen soovitada. Kui millegi kallal nuriseda, siis see kaasa tulev Oneblade on minu naha jaoks liiga ärritav ja selle asemel kasutan endiselt tavalist vanakooli žiletti. Ühtlasi "reisikotike" võiks olla mingist tugevamast materjalist või nö kuju hoidev, et plastikust otsikud reisikohvris muljutud ei saaks. Aga see kõik on juba selline "nice to have" värk nii kui nii. Karvade ajamisega saab Multigroom kenasti hakkama ja lõppude lõpuks see vast ongi põhiline.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kõik-ühes piirel MG9555/15 9000 seeria

24/11/2025

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas už puikią kainą

Įsigijęs All-in-One Trimmer MG9555/15 (9000 serija) likau labai patenkintas. Trimeris kerpa itin tiksliai, lengvai prisitaiko prie skirtingų ilgių, o įvairūs antgaliai leidžia be vargo susitvarkyti tiek barzdą, tiek plaukus. Labai maloniai nustebino jo galia ir tylus veikimas, taip pat ilgas baterijos veikimo laikas – pakanka vieno įkrovimo ilgam. Pats įrenginys tvirtas, kokybiškas.

Positiivsed omadused

Labai universalus.

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

See arvustus tehti tootele All-in-One Trimmer MG9555/15 9000 serija

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.