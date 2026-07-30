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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Lihtsalt vahetatav 1 Megabasket kaheks sahtliks
Mitmekülgne õhkfrittimine. Nüüd aurufritiga ja aurutamisega
Lihtne puhastamine automaatse aurupuhastusega
Juhendamine ja tugi tasuta HomeID rakendusega
Olgu tegemist vaikse õhtusöögiga kahele või terve suguvõsa toitmisega, oled alati valmis. Valmista toitu kahes erinevas 3 l + 6 l sahtlis igapäevaseks mugavuseks või ühenda need üheks suureks umbes 10 l Megasahtliks kõige olulisemate söögikordade jaoks – piisavalt suur 2,5 kg friikartulite, 1,9 kg ribide või terve kana jaoks. Kasuta korraga aurufrittimist, aurutamist või õhkfrittimist, et saavutada alati täiuslik tekstuur.
Aur ja õhkfrittimine töötavad koos, et saavutada tulemused, mis ületavad krõbeduse – säilitades niiskuse, parandades õrnust ja luues tekstuure, mis on ühtaegu mahlased ja kuldpruunid, pakkudes Sulle mõlema maailma parimat. Täiuslik kuldpruuni pitsa, krõbeda leiva, mahlase kana ja röstitud köögiviljade valmistamiseks Sinu aurufunktsiooniga Airfryeris.
Aurutehnoloogia säilitab kuni 93% toitainetest* luues samal ajal siidiseid, õrnu tekstuure, mis suus sulavad. Alates kohevast pelmeenidest kuni täiuslikult aurutatud lõheni, köögiviljad jäävad erksaks ja valgud uskumatult mahlaseks. Tervislik toiduvalmistamine, mis maitseb suurepäraselt ning mida armastavad nii sõbrad kui ka pere.
4.8
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Raud123
14/07/2026
Eesti
Parim airfryer
Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.
Positiivsed omadused
Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon
Negatiivsed omadused
Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Välise labori mõõtmised, põhineb C-vitamiini säilimismääral võrreldes toorete brokoli õisikutega.
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasuta aurupuhastusfunktsiooni suures sahtlis 15 minutit pärast iga kasutuskorda.
Võrreldes friikartulitega, mis on valmistatud tavalises fritüüris *vs. Philipsi Airfryer Rapid Air tehnoloogiaga.
Ülessoojendamiseks on lubatud kasutada ainult klaasist, alumiiniumfooliumist, keraamilisi või roostevabast terasest nõusid.
Retseptide arv võib riigiti erineda.
Sisemise labori mõõtmine NA56x lõhega vs. A-klassi ahju kasutamine. Tulemused võivad retseptiti erineda.