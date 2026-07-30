Kõige suurem miinus on masina suurus. See on päris massiivne ja minu köögis ei mahu ta praktiliselt kuskile. Hoian seda hetkel pliidi peal, sest juhe ei ole väga pikk ja seade peab olema pistikus. Kuna masina tagant tuleb kasutamise ajal auru välja, ei saa seda ka seina lähedal hoida, nii et ta võtab köögis üsna palju ruumi. Samas on natuke üllatav, et nii suure masina kohta tundub küpsetusala kohati väike. Kui tahaks näiteks mitu lihatükki või quesadilla jaoks kaks tortillat korraga teha, siis ruumi väga palju ei ole. Kõige rohkem meeldib mulle see, et selles seadmes saab nii aurutada kui ka õhkfritüürida ning vajadusel isegi mõlemat korraga kasutada. Tuleb lihtsalt arvestada, et väiksem sahtel on ainult air fryer – aurutada saab ainult suuremas sahtlis või siis eemaldada vaheseina ja kasutada mõlemat sahtlit ühe suure küpsetusalana. Puhastamine on samuti väga lihtne. Aurupuhastusprogramm aitab kinnijäänud toidu lahti leotada ja pinnad saavad kiiresti puhtaks. Ainus miinus on see, et see sahtlianum on nii mahukas, et seda on kraani all ebamugav pesta. Ilmselt mahub nõudepesumasinasse, aga seda pole ma veel proovinud. Väga kasulik on meeldetuletuse funktsioon, mis annab poole küpsetusaja peal märku, et on aeg toitu segada või ümber pöörata. Küll aga võiks see olla lahendatud veidi teisiti – kui sahtel on selleks avatud, piiksub masin kogu aeg, kuni sahtel uuesti kinni läheb. Kuna ta ise palub mul sel hetkel toitu segada, siis pidev piiksumine muutub üsna tüütuks. Mulle meeldivad ka juba valmis programmid, a la pelmeenide või kana jaoks – ei pea iga kord ise aega ja temperatuuri nuputama. Samas tasub neil siiski silm peal hoida. Näiteks tegin külmutatud friikartuleid vastava programmiga ja kui poole aja peal neid segama läksin, olid need juba valmis. Üllatusena olen avastanud, et kõik toidud ei valmi selles kiiremini kui pannil. Näiteks pelmeenide tegemine võtab ligi 20 minutit, samas pannil saaks need minu kogemusel kiiremini valmis. Samas on tulemus ühtlane ja ise ei pea kogu aeg pliidi juures seisma. Üks asi, mida oleksin soovinud komplektis näha, on erinevas suuruses silikoon- või muust sobivast materjalist vormid. Mõne toidu (näiteks riisi või väiksemate koostisosade) jaoks on need vajalikud, sest muidu kukub toit resti vahelt läbi. Need tuleks siis vajadusel eraldi juurde osta. Soovitaksin seda inimestele, kes teevad kodus sageli süüa ja hindavad seda, et üks seade ühendab aurutaja ja kuumaõhufritüüri võimalused. Enne ostu tasub aga kindlasti veenduda, et köögis on selle jaoks piisavalt ruumi.