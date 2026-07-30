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  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
  • Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks

Philipsi Airfryer 5000 seeriaAirfryer

NA565/02

4.8
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks
Megabasket Airfryer kohandub Sinu vajadustega, pakkudes ühe eriti suure sahtli (~10 l) või kaks sahtlit (3 l + 6 l). Aurufritti, auru või õhkfritti mahlaseks, õrnaks ja krõbedaks tulemuseks. Pühapäevasest praest värviliste köögiviljadeni. Täiuslikud pereroad igal ajal.
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Rohkem tekstuure, uued maitsed, lihtsam puhastada

Paindlik Megabasket aurufritiks, aurutamiseks või õhkfritiks

  • Lihtsalt vahetatav 1 Megabasket kaheks sahtliks

  • Mitmekülgne õhkfrittimine. Nüüd aurufritiga ja aurutamisega

  • Lihtne puhastamine automaatse aurupuhastusega

  • Juhendamine ja tugi tasuta HomeID rakendusega

Paindlik sahtel, mis kohandub igaks olukorraks

Paindlik sahtel, mis kohandub igaks olukorraks

Olgu tegemist vaikse õhtusöögiga kahele või terve suguvõsa toitmisega, oled alati valmis. Valmista toitu kahes erinevas 3 l + 6 l sahtlis igapäevaseks mugavuseks või ühenda need üheks suureks umbes 10 l Megasahtliks kõige olulisemate söögikordade jaoks – piisavalt suur 2,5 kg friikartulite, 1,9 kg ribide või terve kana jaoks. Kasuta korraga aurufrittimist, aurutamist või õhkfrittimist, et saavutada alati täiuslik tekstuur.

Ava uued tekstuurid aurufrittimise jõuga

Ava uued tekstuurid aurufrittimise jõuga

Aur ja õhkfrittimine töötavad koos, et saavutada tulemused, mis ületavad krõbeduse – säilitades niiskuse, parandades õrnust ja luues tekstuure, mis on ühtaegu mahlased ja kuldpruunid, pakkudes Sulle mõlema maailma parimat. Täiuslik kuldpruuni pitsa, krõbeda leiva, mahlase kana ja röstitud köögiviljade valmistamiseks Sinu aurufunktsiooniga Airfryeris.

Säilita toitained auruga

Säilita toitained auruga

Aurutehnoloogia säilitab kuni 93% toitainetest* luues samal ajal siidiseid, õrnu tekstuure, mis suus sulavad. Alates kohevast pelmeenidest kuni täiuslikult aurutatud lõheni, köögiviljad jäävad erksaks ja valgud uskumatult mahlaseks. Tervislik toiduvalmistamine, mis maitseb suurepäraselt ning mida armastavad nii sõbrad kui ka pere.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Positiivsed omadused

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Negatiivsed omadused

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

See arvustus tehti tootele Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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Lahtiütlused

  1. Välise labori mõõtmised, põhineb C-vitamiini säilimismääral võrreldes toorete brokoli õisikutega.

  2. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasuta aurupuhastusfunktsiooni suures sahtlis 15 minutit pärast iga kasutuskorda.

  3. Võrreldes friikartulitega, mis on valmistatud tavalises fritüüris *vs. Philipsi Airfryer Rapid Air tehnoloogiaga.

  4. Ülessoojendamiseks on lubatud kasutada ainult klaasist, alumiiniumfooliumist, keraamilisi või roostevabast terasest nõusid.

  5. Retseptide arv võib riigiti erineda.

  6. Sisemise labori mõõtmine NA56x lõhega vs. A-klassi ahju kasutamine. Tulemused võivad retseptiti erineda.