30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kiire ja mugav piiramine
Täielikult pestav
Lihtne kasutada
Kiire ja lihtne lahendus soovimatute karvade kõrvaldamiseks. Pöörlevaid terasid kaitseb metallkate, mis tagab võimsa ja turvalise piiramise sisselõikeid tegemata.
Piirel on veekindel ja pärast iga kasutust kraaniveega lihtsalt puhastatav.
Pöörake seadme käepidet õrnalt vasakule, et see sisse lülitada.
4.5
5-st
62
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Positiivsed omadused
cena, dokładność
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach