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  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
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  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
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  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
  • Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad

Nose trimmer series 1000Nina ja kõrva piirel

NT1620/15

4.5
| (62) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet
Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad
Philipsi ninakarvade piirel (seeria 1000) eemaldab ohutult soovimatud nina- ja kõrvakarvad. Pöörleva piirliga saab karvu kiiresti ja hõlpsalt eemaldada ning reljeefse käepideme tõttu püsib see kindlalt käes.
Kuva kõik eelised

Eemaldab mugavalt soovimatud karvad

Eemaldab kiiresti nina- ja kõrvakarvad

  • Kiire ja mugav piiramine

  • Täielikult pestav

  • Lihtne kasutada

Piirake nina- ja kõrvakarvu

Piirake nina- ja kõrvakarvu

Kiire ja lihtne lahendus soovimatute karvade kõrvaldamiseks. Pöörlevaid terasid kaitseb metallkate, mis tagab võimsa ja turvalise piiramise sisselõikeid tegemata.

Täielik pestavus ja lihtne puhastamine

Täielik pestavus ja lihtne puhastamine

Piirel on veekindel ja pärast iga kasutust kraaniveega lihtsalt puhastatav.

Seadme sisselülitamiseks pöörake käepidet õrnalt

Seadme sisselülitamiseks pöörake käepidet õrnalt

Pöörake seadme käepidet õrnalt vasakule, et see sisse lülitada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.5

5-st

62

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

2

17/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

16/01/2023

Polska

Polska

Nie wyrywa włosków

Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

09/01/2023

Polska

Polska

jest ok

Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów

Positiivsed omadused

cena, dokładność

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.