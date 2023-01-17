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Kaitsesüsteem
Täielikult pestav, AA patarei
Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad tõhusalt, neile hõlpsalt ligi pääsedes. Enne kasutamist veenduge, et teie ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku.
Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.
Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.
4.5
5-st
62
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
Rysiekjanusz
17/01/2023
Polska
Polecam
Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
bajlando
16/01/2023
Polska
Nie wyrywa włosków
Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach
AlicjaAlaA
09/01/2023
Polska
jest ok
Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów
Positiivsed omadused
cena, dokładność
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach