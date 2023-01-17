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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

Nose trimmer series 1000Nina ja kõrva piirel

NT1650/16

4.5
| (62) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet
Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
Philipsi seeria 1000 piirlid piiravad mugavalt nina- ja kõrvakarvu. Uus PrecisionTrimi tehnoloogia ja kaitsesüsteem tagavad lihtsa ja tõhusa piiramise ilma igasuguse väljatõmbamise ja kiskumiseta.
Kuva kõik eelised

Piirake nina- ja kõrvakarvu maksimaalse mugavusega

Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

  • 100% mugavus, ilma väljatõmbamiseta

  • Kaitsesüsteem

  • Täielikult pestav, AA patarei

Piirake nina- ja kõrvakarvu

Piirake nina- ja kõrvakarvu

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad tõhusalt, neile hõlpsalt ligi pääsedes. Enne kasutamist veenduge, et teie ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku.

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.5

5-st

62

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

2

17/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

16/01/2023

Polska

Polska

Nie wyrywa włosków

Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

09/01/2023

Polska

Polska

jest ok

Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów

Positiivsed omadused

cena, dokładność

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.