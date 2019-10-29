Ainuke osa mille puhul keegi saab vinguda selle toote puhul on see, et on natuke kallis. On võimalik osta teiste firmade pakkumisi 5-10€ eest odavamalt, kuid sellel juhul ei tea kunagi kas on hea toode ning mängid loteriid. Võimalik, et ostad sellise mis tõmbab juurtest karvu ning on valus nina seest eemaldada karvu. Philipsi puhul seda mul ei juhtunud.