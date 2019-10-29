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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kiskumisvastane garantii
Kaitsesüsteem, ideaalne nurk
Täielikult pestav, AA patarei
2 kulmukammi, kott
Tänu uuenduslikule ProtecTube tehnoloogiale on lõikuril imeõhuke ümarate servadega terakate, mis aitab vältida nahaärrituste teket. Peale selle on lõikur loodud selliselt, et karvad ei jää kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele, mistõttu piirel ei kisu karvu.
Philipsi ninakarvade piirel on loodud selliselt, et selle nurk võimaldab hõlpsalt pääseda kõrvas ja ninas olevate karvadeni, samuti piirata kulmukarvu. Philipsi piirli abil võite olla kindel, et kõik soovimatud karvad eemaldatakse tõhusalt.
Nii lõikuril kui ka kattel on ülitäpsed ja teravad lõikeavad - see tagab kõigi karvade kiire ja tõhusa lõikamise.
4.6
5-st
234
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
BillyNotReally
29/10/2019
Eesti
Ei ole turvalisemat valikut kui Philips
Ainuke osa mille puhul keegi saab vinguda selle toote puhul on see, et on natuke kallis. On võimalik osta teiste firmade pakkumisi 5-10€ eest odavamalt, kuid sellel juhul ei tea kunagi kas on hea toode ning mängid loteriid. Võimalik, et ostad sellise mis tõmbab juurtest karvu ning on valus nina seest eemaldada karvu. Philipsi puhul seda mul ei juhtunud.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Mugav ninakarvade piirel ja maniküürikomplekt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Mugav ninakarvade piirel ja maniküürikomplekt
Taigers50
12/09/2025
Latvija
Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
Janka
14/07/2019
Latvija
Labs produkts par lētu naudu
Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris