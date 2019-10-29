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  • Kiskumisvastane garantii
  • Kiskumisvastane garantii
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  • Kiskumisvastane garantii

Tootmine lõpetatud

Nose trimmer series 3000Mugav nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirel

NT3160/10

4.6
| (234) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Kiskumisvastane garantii
Philips NOSETRIMMER Series 3000 eemaldab õrnalt soovimatud nina-, kõrva- ja kulmukarvad. ProtecTube-tehnoloogia ja piirli spetsiaalne kaldenurk tagavad kiire, lihtsa ja mugava piiramise ilma karvu kiskumata.
Kuva kõik eelised

Kiire ja ohutu nina-, kõrva- ja kulmukarvade piiramine

Kiskumisvastane garantii

  • Kiskumisvastane garantii

  • Kaitsesüsteem, ideaalne nurk

  • Täielikult pestav, AA patarei

  • 2 kulmukammi, kott

Täiustatud kaitsesüsteem hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Täiustatud kaitsesüsteem hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Tänu uuenduslikule ProtecTube tehnoloogiale on lõikuril imeõhuke ümarate servadega terakate, mis aitab vältida nahaärrituste teket. Peale selle on lõikur loodud selliselt, et karvad ei jää kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele, mistõttu piirel ei kisu karvu.

Ideaalne nurk kõrva- ja ninakarvade eemaldamiseks

Philipsi ninakarvade piirel on loodud selliselt, et selle nurk võimaldab hõlpsalt pääseda kõrvas ja ninas olevate karvadeni, samuti piirata kulmukarvu. Philipsi piirli abil võite olla kindel, et kõik soovimatud karvad eemaldatakse tõhusalt.

Ülitäpsed ja teravad lõikamisavad

Ülitäpsed ja teravad lõikamisavad

Nii lõikuril kui ka kattel on ülitäpsed ja teravad lõikeavad - see tagab kõigi karvade kiire ja tõhusa lõikamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

234

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

29/10/2019

Eesti

Eesti

Ei ole turvalisemat valikut kui Philips

Ainuke osa mille puhul keegi saab vinguda selle toote puhul on see, et on natuke kallis. On võimalik osta teiste firmade pakkumisi 5-10€ eest odavamalt, kuid sellel juhul ei tea kunagi kas on hea toode ning mängid loteriid. Võimalik, et ostad sellise mis tõmbab juurtest karvu ning on valus nina seest eemaldada karvu. Philipsi puhul seda mul ei juhtunud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Mugav ninakarvade piirel ja maniküürikomplekt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Mugav ninakarvade piirel ja maniküürikomplekt

12/09/2025

Latvija

Latvija

Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

14/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts par lētu naudu

Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.