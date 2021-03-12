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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

3000 seeria ninapiirelNina-, kõrva- ja kulmukarvade piirel

NT3650/16

4.1
| (81) Auhinnad
Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
Philipsi 3000 seeria piirlid piiravad mugavalt nina-, kõrva- ja kulmukarvu. Uus PrecisionTrim tehnoloogia ja Protective Guard süsteem on loodud lihtsaks ja tõhusaks piiramiseks ilma igasuguse väljatõmbamise ja kiskumiseta.
Kuva kõik eelised

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu maksimaalse mugavusega

Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

  • 100% mugavus, ilma väljatõmbamiseta

  • Protective Guard süsteem

  • Täielikult pestav, AA patarei

  • 2 kulmukammi, kott

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu täieliku mugavusega

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu täieliku mugavusega

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad tõhusalt, neile lihtsasti ligi pääsedes. Enne kasutamist veenduge, et teie ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ja liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku. Kulmukarvade puhul libistage üks kahest kammist (3 mm ja 5 mm) kulmukaarele ja piirake kergelt piirlit surudes, liikudes karvakasvu suunale vastassuunas, piirates kulmukarvad soovitud pikkuseni.

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

81

Auhinnad

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas

14/05/2024

Polska

Polska

Produkt spełnia moje oczekiwania

Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .

Positiivsed omadused

Odpowiednie przycinanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

19/02/2023

Polska

Polska

Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)

Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.

Positiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.