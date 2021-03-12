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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
NT3650/16
100% mugavus, ilma väljatõmbamiseta
Protective Guard süsteem
Täielikult pestav, AA patarei
2 kulmukammi, kott
Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad tõhusalt, neile lihtsasti ligi pääsedes. Enne kasutamist veenduge, et teie ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ja liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku. Kulmukarvade puhul libistage üks kahest kammist (3 mm ja 5 mm) kulmukaarele ja piirake kergelt piirlit surudes, liikudes karvakasvu suunale vastassuunas, piirates kulmukarvad soovitud pikkuseni.
Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.
Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.
4.1
5-st
81
Auhinnad
Vaidas1985
12/03/2021
Lietuva
Puikus gaminys
Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nosies, ausų ir antakių plaukų kirptuvas
Nicolas 77
14/05/2024
Polska
Produkt spełnia moje oczekiwania
Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .
Positiivsed omadused
Odpowiednie przycinanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jaca7312
19/02/2023
Polska
Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)
Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.
Positiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu