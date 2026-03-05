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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
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  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
  • Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

Nose trimmer series 5000Nina-, kõrva- ja kulmukarvade täppispiirel

NT5650/16

4.7
| (83) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta
Philipsi seeria 5000 piirlid piiravad õrnalt nina-, kõrva- ja kulmukarvu ning üksikuid pisemaid karvu. Uus PrecisionTrimi tehnoloogia ja kaitsesüsteem on loodud lihtsaks ja tõhusaks piiramiseks ilma igasuguse väljatõmbamise ja kiskumiseta.
Kuva kõik eelised

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu ning üksikuid pisemaid karvu ülimugavalt

Ülim mugavus, ilma väljatõmbamiseta

  • 3 külgeklõpsatavat kammi (2, 3, 5, 7 mm)

  • Kontuure järgiv 2D pardel

  • 61 min juhtmeta kasutus / 1 h laadimist

  • Tarvik

  • Garantii kuni 5 aastat

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu ning üksikuid pisemaid karvu ülimugavalt

Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu ning üksikuid pisemaid karvu ülimugavalt

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad õrnalt ja tõhusalt. Enne kasutamist veenduge, et ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku. Kulmukarvade puhul libistage üks kahest kammist (3 mm ja 5 mm) kulmukaarele ja piirake kergelt piirlit surudes, liikudes karvakasvu suunale vastassuunas, piirates soovitud pikkuseni. Täppispiiramiseks kasutage koos pakendis sisalduva täppispiirliga või ilma. Reguleerige nurka oma täis- või kitsehabeme piiramiseks, kujundamiseks ja servade piiritlemiseks piirli täppisotsiku abil.

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Lihtne ja tõhus piiramine, vältides sisselõikeid

Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Mugav piiramine mis tahes nurga alt

Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

83

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

05/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Świetnie się sprawdza. Nie mam porównania do innych ale chłopak zadowolony

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

17/05/2024

Polska

Polska

Praktyczny!

Świetny produkt, wcześniej miałem z Rossmanna i się szybko zepsuł a ten działa ekstra. Dużo akcesoriów i praktyczny woreczek do przechowywania. Polecam!

Positiivsed omadused

Szybki i mały

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

17/05/2024

Polska

Polska

Dobry trymer do nosa

Prezent dla męża. Dobry sprzęt - działa bezrobpemowo i bez zarzutów.

Positiivsed omadused

Dobry jakościowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Garantii kehtib kuni 5 aastat, sealhulgas 2-aastane standardne üleilmaailmne garantii, millele lisandub 3 aastat, kui registreerida seade 90 päeva jooksul pärast ostmist.

  2. Kehtib 5000, 7000 ja 9000 seeria mudelitele. Saadaval ülemaailmselt, välja arvatud USA-s, Kanadas ja Hiinas.