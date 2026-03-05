30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
3 külgeklõpsatavat kammi (2, 3, 5, 7 mm)
Kontuure järgiv 2D pardel
61 min juhtmeta kasutus / 1 h laadimist
Tarvik
Garantii kuni 5 aastat
Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad õrnalt ja tõhusalt. Enne kasutamist veenduge, et ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku. Kulmukarvade puhul libistage üks kahest kammist (3 mm ja 5 mm) kulmukaarele ja piirake kergelt piirlit surudes, liikudes karvakasvu suunale vastassuunas, piirates soovitud pikkuseni. Täppispiiramiseks kasutage koos pakendis sisalduva täppispiirliga või ilma. Reguleerige nurka oma täis- või kitsehabeme piiramiseks, kujundamiseks ja servade piiritlemiseks piirli täppisotsiku abil.
Ohutuse ja mugavuse tagamiseks loodud nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirli terad on kinni kaetud, et vältida otsest kokkupuudet nahaga. See aitab vähendada ka märkamata jäänud karvu ning karvade väljatõmbamist.
Meie uuenduslik kahepoolne täppispiirel lõikab kiirelt ja mugav sõltumata nurgast ja suunast.
4.7
5-st
83
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
m4dzikson
05/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Polecam
Świetnie się sprawdza. Nie mam porównania do innych ale chłopak zadowolony
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Paweł1981_
17/05/2024
Polska
Praktyczny!
Świetny produkt, wcześniej miałem z Rossmanna i się szybko zepsuł a ten działa ekstra. Dużo akcesoriów i praktyczny woreczek do przechowywania. Polecam!
Positiivsed omadused
Szybki i mały
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Monika_wro
17/05/2024
Polska
Dobry trymer do nosa
Prezent dla męża. Dobry sprzęt - działa bezrobpemowo i bez zarzutów.
Positiivsed omadused
Dobry jakościowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Garantii kehtib kuni 5 aastat, sealhulgas 2-aastane standardne üleilmaailmne garantii, millele lisandub 3 aastat, kui registreerida seade 90 päeva jooksul pärast ostmist.
Kehtib 5000, 7000 ja 9000 seeria mudelitele. Saadaval ülemaailmselt, välja arvatud USA-s, Kanadas ja Hiinas.