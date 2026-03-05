Piirake nina-, kõrva- ja kulmukarvu ning üksikuid pisemaid karvu ülimugavalt

Eemaldage soovimatud nina- ja kõrvakarvad õrnalt ja tõhusalt. Enne kasutamist veenduge, et ninasõõrmed on puhtad, sisestage piirel ettevaatlikult ninna mitte rohkem kui 0,5 cm ulatuses ning liigutage seda aeglaselt ringikujuliselt. Kõrvakarvade piiramisel veenduge, et kõrvades poleks vaiku. Kulmukarvade puhul libistage üks kahest kammist (3 mm ja 5 mm) kulmukaarele ja piirake kergelt piirlit surudes, liikudes karvakasvu suunale vastassuunas, piirates soovitud pikkuseni. Täppispiiramiseks kasutage koos pakendis sisalduva täppispiirliga või ilma. Reguleerige nurka oma täis- või kitsehabeme piiramiseks, kujundamiseks ja servade piiritlemiseks piirli täppisotsiku abil.