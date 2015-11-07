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  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
  • Ohutu, kiire ja lihtne
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Tootmine lõpetatud

Nose trimmer series 3000veekindel ninakarvade piirel

NT9110/30

4.4
| (30) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Ohutu, kiire ja lihtne
Philipsi nina-, kõrva- ja kulmukarvade piirel kasutab ohutuks, kiireks ja lihtsaks piiramiseks võimsat ning täpset mikropiirlit.
Kuva kõik eelised

nina-, kõrva- ja kulmukarvade jaoks

Ohutu, kiire ja lihtne

  • Plus

Paremaks ligipääsuks ja maksimaalseks mugavuseks ideaalse nurga all

Paremaks ligipääsuks ja maksimaalseks mugavuseks ideaalse nurga all

Kaitstud piirel hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Kaitstud piirel hoiab ära sikutamise, sälgud ja sisselõiked

Philipsi uuendusliku SafeGuard-piirli imeõhuke terakate lõikab vaid karvu, mitte nahka. Karvad ei saa jääda kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele, mistõttu piirel ei kisu karvu.

Pehmekatteline haardekoht maksimaalse kontrolli jaoks

Pehmekatteline haardekoht maksimaalse kontrolli jaoks

Pehme kummist haardekoht tagab selle, et piirel on kindlalt käes, isegi märjalt, mistõttu on seadet parem kasutada.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.4

5-st

30

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3
2

07/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

16/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze

Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie

23/01/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

bardzo polecam

Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.