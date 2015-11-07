Jestem bardzo zadowolony z tego produktu, w niemalże 100% spełnia swoje zadanie. Niewątpliwą zaletą jest wodoodporność oraz możliwość pracy i czyszczenia na mokro - pod tzw. bieżącą wodą. Bardzo długo pracuje na baterii (około pół roku przy używaniu przynajmniej dwa razy w tygodniu) oraz zachowuje się jak trymer a nie jak depilator co zdarza się urządzeniom innych producentów (przycina a nie wyrywa włoski). Pewnie trzyma się w dłoni dzięki gumowanej obudowie o ergonomicznej wielkości. Minusem jest brak etui, czy też schowka na dodatkowe gadżety, w które jest wyposażony. Wadą może być też zbyt mały odstęp (skok) między włącznikiem a otwarciem obudowy baterii - co czasami powoduje jej otwarcie przy wyłanczaniu urządzenia - jednak nie ma to wpływu na samo użytkowanie trymera.