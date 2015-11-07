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Tootmine lõpetatud
Plus
Philipsi uuendusliku SafeGuard-piirli imeõhuke terakate lõikab vaid karvu, mitte nahka. Karvad ei saa jääda kahe eri suunas liikuva lõiketera vahele, mistõttu piirel ei kisu karvu.
Pehme kummist haardekoht tagab selle, et piirel on kindlalt käes, isegi märjalt, mistõttu on seadet parem kasutada.
4.4
5-st
30
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
kw12
07/11/2015
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajne i przydatne urządzenie. Super działa. Polecam wszystkim.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Gadek
16/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Super produkt, szybki i łatwy w obsłudze
Zdecydowany plus. Podczas użytkowania nie powoduje dyskomfortu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wodoszczelny trymer do przycinania włosów w nosie
jarekkk
23/01/2015
Polska
Kinnitatud ostja
bardzo polecam
Jestem zadowolony z użytkowania tego trymera. Jest bezpieczny, dokładny, wygodny. Używany jest już kilkadziesiąt razy na jednej baterii (wyjmują ją po użyciu). Łatwo się go czyści. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer