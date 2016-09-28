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Tootmine lõpetatud

Originaalraadio

ORT7500/10

4.2

| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Originaalraadio

Tooge selle originaalraadioga oma ellu head ajad. 50ndate sarm, mis on laenatud Philipsi 1955. aasta raadiodisainist, on ühendatud suurepärase heliga, pakkudes teile võimsaid bassihelisid ja kristallselget DAB+ ja FM-raadio helielamust, samuti Bluetoothiga muusika juhtmevaba kuulamist nutiseadmetest.

Kuva kõik eelised

Originaalraadio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB-port laadimiseks

  • 20 W

USB-pesa kaudu laadimine

USB-laadimisport võimaldab laadida mobiilseadmeid, nt nutitelefone, iPhone'i, iPADi

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

Inspireeritud 1955. aasta originaalist – see ainukordse välimusega raadio kannab endas edasi Philipsi kuulsusrikka raadio Philetta "254" kultuslikke elemente. Omal ajal lummas see kompaktne raadio kuulajaskonda lihtsa disaini, võimsa heli ja kristallselge vastuvõtuga. Philipsi raadiote ajalugu viib meid tagasi aastasse 1927. Aastakümnete jooksul on mitmest mudelist saanud tunnustatud kultusesemed ja kollektsionääride ihaldusobjektid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original

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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio original

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio original

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.