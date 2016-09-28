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Tootmine lõpetatud
Originaalraadio
Tooge selle originaalraadioga oma ellu head ajad. 50ndate sarm, mis on laenatud Philipsi 1955. aasta raadiodisainist, on ühendatud suurepärase heliga, pakkudes teile võimsaid bassihelisid ja kristallselget DAB+ ja FM-raadio helielamust, samuti Bluetoothiga muusika juhtmevaba kuulamist nutiseadmetest.
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-port laadimiseks
20 W
USB-laadimisport võimaldab laadida mobiilseadmeid, nt nutitelefone, iPhone'i, iPADi
Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
Inspireeritud 1955. aasta originaalist – see ainukordse välimusega raadio kannab endas edasi Philipsi kuulsusrikka raadio Philetta "254" kultuslikke elemente. Omal ajal lummas see kompaktne raadio kuulajaskonda lihtsa disaini, võimsa heli ja kristallselge vastuvõtuga. Philipsi raadiote ajalugu viib meid tagasi aastasse 1927. Aastakümnete jooksul on mitmest mudelist saanud tunnustatud kultusesemed ja kollektsionääride ihaldusobjektid.
4.2
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original
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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original
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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
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See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio original
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ORT7500 Radio original