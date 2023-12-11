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  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

2000 seeriaAurugeneraator

PSG2000/20

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
Vähem aega triikimiseks, rohkem aega kandmiseks ja nautimiseks 2000 seeria aurugeneraatoriga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • Pidev auruvoog 130 g/min

  • 300 g auruvooga

Kiire triikimine 300 g võimsa auruvooga

Kiire triikimine 300 g võimsa auruvooga

Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.

Kiire kortsude eemaldamine 130 g/min pideva auruga

Kiire kortsude eemaldamine 130 g/min pideva auruga

Tugev ja pidev auruvoog saab hõlpsasti hakkama kõigi kangastega.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Positiivsed omadused

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Negatiivsed omadused

Žádné jsem zatím neobjevil

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Positiivsed omadused

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Negatiivsed omadused

o

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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