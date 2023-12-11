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Pumba rõhk kuni 6 baari
Pidev auruvoog 130 g/min
300 g auruvooga
Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.
Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.
Tugev ja pidev auruvoog saab hõlpsasti hakkama kõigi kangastega.
Auhinnad
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Positiivsed omadused
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Positiivsed omadused
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Negatiivsed omadused
o
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742
30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis