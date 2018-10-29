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PSG2000/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
Pidev auruvoog 130 g/min
300 g auruvooga
Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.
Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.
Tänu kompaktsusele on seade kerge ja seda on riideid triikides lihtne käsitseda.
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võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742
30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis