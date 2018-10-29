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  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

2000 seeriaAurugeneraator

PSG2000/80

1 auhind

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
Vähem aega triikimiseks, rohkem aega kandmiseks ja nautimiseks 2000 seeria aurugeneraatoriga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • Pidev auruvoog 130 g/min

  • 300 g auruvooga

Kiire triikimine 300 g võimsa auruvooga

Kiire triikimine 300 g võimsa auruvooga

Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.

Kerge ja kompaktne seade lihtsaks hoiustamiseks

Kerge ja kompaktne seade lihtsaks hoiustamiseks

Tänu kompaktsusele on seade kerge ja seda on riideid triikides lihtne käsitseda.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742

  2. 30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis