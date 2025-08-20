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  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

Seeria 3000Aurugeneraator

PSG3000/20

4
| (1) Arvustus

1 auhind

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
Vähem aega triikimiseks, rohkem aega kandmiseks ja nautimiseks 3000 seeria aurugeneraatoriga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • 120 g/min pidev auruvoog

  • 350 g võimas auruvoog

Kiire triikimine 350 g võimsa auruvooga

Kiire triikimine 350 g võimsa auruvooga

Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.

Kortsude kiire eemaldamine tänu 120 g/min võimsale pidevale auruvoole

Kortsude kiire eemaldamine tänu 120 g/min võimsale pidevale auruvoole

Tugev ja pidev auruvoog saab hõlpsasti hakkama kõigi kangastega.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

5
3
2
1

20/08/2025

България

България

Серия 3000

С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742

  2. 30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis