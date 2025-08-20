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PSG3000/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
120 g/min pidev auruvoog
350 g võimas auruvoog
Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.
Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.
Tugev ja pidev auruvoog saab hõlpsasti hakkama kõigi kangastega.
Auhinnad
4.0
5-st
1
Arvustus
azi.
20/08/2025
България
Серия 3000
С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742
30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis