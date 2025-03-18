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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
140 g/min pidev auruvoog
350 g võimas auruvoog
Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.
Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.
Tänu kompaktsusele on seade kerge ja seda on riideid triikides lihtne käsitseda.
Auhinnad
5.0
5-st
34
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Petrushinova
18/03/2025
България
Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
KRUMOVA
04/03/2025
България
Цветът е страхотен
Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Positiivsed omadused
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Negatiivsed omadused
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
võrreldes aurutriikrauaga EasySpeed GC1742
30% vee- ja elektrisäästu Eco-režiimis