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  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
  • Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

Seeria 3000Aurugeneraator

PSG3000/30

5
| (34) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*
Vähem aega triikimiseks, rohkem aega kandmiseks ja nautimiseks 3000 seeria aurugeneraatoriga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Triikimiseks kulub kuni 25% vähem aega*

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • 140 g/min pidev auruvoog

  • 350 g võimas auruvoog

Kiire triikimine 350 g võimsa auruvooga

Kiire triikimine 350 g võimsa auruvooga

Triikige kiiresti ja tõhusalt kõik triikimist vajavad riided.

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Vastupidav ja hästilibisev keraamiline tald

Meie spetsiaalne keraamiline tald libiseb igal kangal hästi. See on mittenakkuv, kriimustuskindel ja lihtsasti puhastatav.

Kerge ja kompaktne seade lihtsaks hoiustamiseks

Kerge ja kompaktne seade lihtsaks hoiustamiseks

Tänu kompaktsusele on seade kerge ja seda on riideid triikides lihtne käsitseda.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

34

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/03/2025

България

България

Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

04/03/2025

България

България

Цветът е страхотен

Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Positiivsed omadused

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Negatiivsed omadused

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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