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  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
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  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
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  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
  • Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.

Uus

4000Aurugeneraator

PSG4020/20

Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.
PerfectCare 4000 on loodud kõige kompaktsemas vormis, et pakkuda võimsat aurutriikimise jõudlust. Naudi kiiremat triikimist ilma hoiuruumi ohverdamata. Tänu OptimalTEMP tehnoloogiale on tagatud, et kangast ei põleta.*
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Philipsi kõige kompaktsem triikimissüsteem, mis ei põleta kangast

Ülimalt kompaktne disain. Võimas jõudlus.

  • Kõige kompaktsem disain säästab ruumi ja sobib vaevata Sinu koju.

  • Võimas aur eemaldab tõhusalt isegi kõige kangekaelsemad kortsud paksemate kangaste pealt.

  • OptimalTEMP hoiab kõik triigitavad kangad turvalisena ja hoiab ära põletamise

Ruumisäästlik disain

Ruumisäästlik disain

Kerget ja kompaktset seadet on lihtne hoiule panna ja see mahub kenasti triikimislauale. Tänu ainulaadsele ProVelocity tehnoloogiale on meie triikimissüsteem väiksemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.

Võimas aur

Võimas aur

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Kõigil triigitavatel rõivastel

  2. Võrreldes MAX-režiimiga.

  3. Välise asutuse poolt testitud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutamisajaga.