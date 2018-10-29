30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
PSG4040/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kõige kompaktsem disain säästab ruumi ja sobib vaevata Sinu koju.
Võimas aur eemaldab tõhusalt isegi kõige viskamatest kangastest kõige kangekaelsemad kortsud.
OptimalTEMP hoiab kõik triigitavad kangad turvalisena ja hoiab ära põletuskahjustused.
Kerget ja kompaktset seadet on lihtne hoiule panna ja see mahub kenasti triikimislauale. Tänu ainulaadsele ProVelocity tehnoloogiale on meie triikimissüsteem väiksemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Arvustused
Kõigil triigitavatel rõivatel.
Võrreldes MAX-režiimiga.
Testitud välise asutuse poolt bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 puhul 1-minutilise aurutamisajaga.