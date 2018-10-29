Smart Calc Clean pikendab triikraua kasutusiga

Tänu sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.