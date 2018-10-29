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PSG6022/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimas aur
Põletusjäljed on välistatud
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kompaktne
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Tänu sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Auhinnad
Arvustused
Kõigil triigitavatel rõivastel