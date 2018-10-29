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  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.

PerfectCare 6000Aurugeneraator

PSG6022/20

3 auhinnad

Ülikiire. Eriti kompaktne.
PerfectCare 6000 seeria tagab parima auru mõju, nüüd täiesti uuendatud ja kompaktse disainiga. Nautige kiiremat triikimist, tegemata järeleandmisi oma hoiuruumis. Ilma põletusjälgedeta* tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire. Eriti kompaktne.

  • Võimas aur

  • Põletusjäljed on välistatud

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Kompaktne

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.

Smart Calc Clean pikendab triikraua kasutusiga

Tänu sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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  1. Kõigil triigitavatel rõivastel