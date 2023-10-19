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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimas aur
Põletusjäljed on välistatud
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kompaktne
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Tänu sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Positiivsed omadused
nema kurenja. lijepa i lagana
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Kõigil triigitavatel rõivastel