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  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.

PerfectCare 6000Triikimissüsteem

PSG6042/20

3.9
| (16) Auhinnad

3 auhinnad

Ülikiire. Eriti kompaktne.
PerfectCare 6000 on loodud parima aurujõudluse tagamiseks, nüüd täiesti uuendatud ja kompaktse disainiga. Nautige kiiremat triikimist, tegemata järeleandmisi oma hoiuruumis. Ilma põletusteta* tänu OptimalTEMP tehnoloogiale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire. Eriti kompaktne.

  • Võimas aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Kompaktne

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Automaatne väljalülitamine säästab energiat ja annab meelerahu

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Tänu sisseehitatud katlakivieemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Eemaldatav 1,8-liitrine veepaak hõlpsaks täitmiseks

Eemaldatav 1,8-liitrine veepaak hõlpsaks täitmiseks

1,8-liitrine veepaak võimaldab seadet kuni 1,5 tundi järjest kasutada. Saate vaadata, kui palju vett on alles ja tänu suurele täiteavale on paagi täitmine lihtne.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.9

5-st

16

Auhinnad

4
3

12/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze

Positiivsed omadused

para, brzina

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Positiivsed omadused

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Negatiivsed omadused

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Positiivsed omadused

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Negatiivsed omadused

Neobjevila jsem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kõikide triigitavate rõivaste puhul (see on seotud põletusjälgede välistamise väitega)