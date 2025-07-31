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PSG6064/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimas aur
Põletusjäljed on välistatud*
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kompaktne
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Tänu sisseehitatud katlakivieemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Auhinnad
3.8
5-st
5
Auhinnad
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Positiivsed omadused
Перфетна работа!
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Positiivsed omadused
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Kõigil triigitavatel rõivastel