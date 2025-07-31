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  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
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  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.

PerfectCare 6000Triikimissüsteem

PSG6064/80

3.8
| (5) Auhinnad

3 auhinnad

Ülikiire. Eriti kompaktne.
PerfectCare 6000 seeria tagab parima auru mõju, nüüd täiesti uuendatud ja kompaktse disainiga. Nautige kiiremat triikimist, tegemata järeleandmisi oma hoiuruumis. Ilma põletusjälgedeta* tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire. Eriti kompaktne.

  • Võimas aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Kompaktne

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Tänu sisseehitatud katlakivieemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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3.8

5-st

5

Auhinnad

3
2

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Positiivsed omadused

Перфетна работа!

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Positiivsed omadused

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kõigil triigitavatel rõivastel