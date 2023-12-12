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  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.
  • Ülikiire. Eriti kompaktne.

PerfectCare 6000Triikimissüsteem

PSG6066/20

4.8
| (52) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Ülikiire. Eriti kompaktne.
PerfectCare 6000 seeria tagab parima auru mõju, nüüd täiesti uuendatud ja kompaktse disainiga. Nautige kiiremat triikimist, tegemata järeleandmisi oma hoiuruumis. Ilma põletusjälgedeta* tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire. Eriti kompaktne.

  • Võimas aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Kompaktne

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Süsteem Easy De-Calc Plus pikendab triikraua kasutusiga

Tänu sisseehitatud katlakivieemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

52

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

4
3
2

12/12/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже задоволена. Перфектна та зручна

Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!

Positiivsed omadused

Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції

Negatiivsed omadused

Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

13/09/2022

Україна

Україна

Стильний апарат

Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.

Positiivsed omadused

Дизайн і параметри

Negatiivsed omadused

Ціна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

12/09/2022

Україна

Україна

Найкращий вибір за свою ціну

Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.

Positiivsed omadused

Потужна легка компактна

Negatiivsed omadused

Нема функції самоочищення

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор

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Lahtiütlused

  1. Kõigil triigitavatel rõivastel

  2. Kuni 20% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6742