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Võimas aur
Põletusjäljed on välistatud*
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kompaktne
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Tänu sisseehitatud katlakivieemaldussüsteemile Smart Calc Clean on teie triikimissüsteemi puhastamine väga lihtne. Süsteem tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust ise meelde ning komplekti kuuluv mahuti tagab lihtsa ja turvalise puhastuse. Kuna mahuti on taaskasutatav, ei ole teil vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
Auhinnad
4.8
5-st
52
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
КСЕНА
12/12/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже задоволена. Перфектна та зручна
Це вже третя моя праска, а на цей раз давно омріяний парогенератор цього виробника. Як завжди, все чудово! На прасування йде в рази менше часу, всі найскладніші жмакання відпрасовує миттєво. Рекомендую!
Positiivsed omadused
Зручність, легка сама праска, чудово виконує свої функції
Negatiivsed omadused
Мені не вистачає лише можливості зафіксувати парогенератор на прасувальній дошці
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Oksana L.
13/09/2022
Україна
Kampaania osa
Стильний апарат
Потужний, компактний і такий стильний.Дає раду від футболки до балонової куртки.Температуру регулювати не потрібно він це зробить за вас завдяки датчику розташованому над підошвою.Цікаво те, що бойлер розташований у самій прасці,а не як у інших в корпусі апарату,за рахунок цього він є таким компактним.А коліррр...він такий... Найкраща покупка,яку я коли небудь робила,не жалію зовсім.
Positiivsed omadused
Дизайн і параметри
Negatiivsed omadused
Ціна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Rixe
12/09/2022
Україна
Kampaania osa
Найкращий вибір за свою ціну
Вибирали для домашнього використання і не хотіли переплачувати за непотрібні функції. Зупинились на цій моделі.Зручна і потужна, ненайкрутіша підошва але прасує і нічого не прилипає.Сподобалась функція автовимкнення бо дома користуються нею і діти.Компакна, не займає багато місця.
Positiivsed omadused
Потужна легка компактна
Negatiivsed omadused
Нема функції самоочищення
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare 6000 Серії PSG6066/20 Парогенератор
Kõigil triigitavatel rõivastel
Kuni 20% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6742