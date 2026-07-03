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  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga

PerfectCare 7000Triikimissüsteem

PSG7130/20

4.7
| (42) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire triikimine automaatse auruga
PerfectCare 7000 on mõeldud teie mugavust ja heaolu silmas pidades. Meie uus liikumisanduri tehnoloogia vabastab võimsa automaatse auru triikima hakkamisel. OptimalTEMPi tehnoloogiaga on põletusjäljed välistatud kõigil triigitavatel kangastel.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Suurepärane tulemus.

Kiire triikimine automaatse auruga

  • Nutikas automaatne aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Võimas aur kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

Üks ideaalne temperatuuriseade kõikidele triigitavatele rõivastele

Üks ideaalne temperatuuriseade kõikidele triigitavatele rõivastele

Saate nii siidi kui ka teksariiet triikida temperatuuri reguleerimata ja põletused on välistatud. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole vaja temperatuuri valida ega seadistada. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete igal ajal valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.7

5-st

42

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

4
3

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Positiivsed omadused

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Negatiivsed omadused

Dužina kabla.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

12/08/2025

България

България

Страхотна!

Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .

Positiivsed omadused

Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

04/06/2025

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Super podpora

Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.

Positiivsed omadused

Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kõikidel triigitavatel kangastel

  2. kuni 30% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, TAVAREŽIIM võrreldes MAX-režiimiga