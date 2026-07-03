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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Nutikas automaatne aur
Põletusjäljed on välistatud*
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Ülikerge triikraud
Tehnoloogiaga OptimalTEMP saavutate ühe temperatuuriseadistuse abil suurepärased tulemused. Tagame, et see triikraud ei jäta järelevalveta jätmisel ühelegi triigitavale kangale põletusjälgi. Võite jätta selle ohutult rõivaeseme peale või triikimislauale.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
Saate nii siidi kui ka teksariiet triikida temperatuuri reguleerimata ja põletused on välistatud. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole vaja temperatuuri valida ega seadistada. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete igal ajal valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Auhinnad
4.7
5-st
42
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Dashaaa
03/07/2026
Srbija
Ne menjam je!
Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.
Positiivsed omadused
Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.
Negatiivsed omadused
Dužina kabla.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Cecito1215
12/08/2025
България
Страхотна!
Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .
Positiivsed omadused
Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки
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See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Zelo77
04/06/2025
Slovensko
Kinnitatud ostja
Super podpora
Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.
Positiivsed omadused
Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým
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See arvustus tehti tootele PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Kõikidel triigitavatel kangastel
kuni 30% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, TAVAREŽIIM võrreldes MAX-režiimiga