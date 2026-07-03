Najboljši likalnik, kar sem jih kdaj imela. Ni mi treba več skrbet, da bi zažgala oblačila ali pa da bi se poznal rob. Praktična mi je funkcija pokončnega likanja, likalnik je lahek in zelo enostaven za uporabo. Je dražji od navadnih likalnikov, a je vreden svojega denarja. Zelo priporočam!