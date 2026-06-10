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7000 seeriaPerfectCare aurugeneraator

PSG7200/20

4
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugav ja võimas
Uue PerfectCare 7000 seeria loomisel on lähtutud mugavusest. Kerge ja lihtsasti käsitsetav võimsa auruga triikraud võimaldab saavutada kiiresti suurepärase tulemuse. OptimalTEMP tehnoloogia ennetab triigitaval kangal põletusjälgede teket.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Suurepärane tulemus.

Mugav ja võimas

  • Vertikaalaur kardinale ja ripp. rõivale

  • OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast

  • Aur kuni 160 g/min ja lisaaur 600 g

  • 1 t triikimist suure 1,5 l veepaagiga

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite on meie uusim ja täiuslikuim tehnoloogia ülihea libisemise ning suurepärase kriimustuskindluse saavutamiseks. Täiustatud nanotitaankiht tagab suurepärase liu kõigil kangastel kiireimate tulemuste heaks.

Suur, 1,5-liitrine eemaldatav veepaak, mida on lihtne täita

Suur, 1,5-liitrine eemaldatav veepaak, mida on lihtne täita

Tänu 1,5-liitrisele veepaagile saab triikida kuni 1 tund järjest. Veepaagi tühjenemisest annavad märku heli- ja valgussignaalid, paaki on lihtne suure täiteava kaudu kraani all täita.

Tehnilised andmed

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4.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

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Date of Use 2026-06-05

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

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23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Positiivsed omadused

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

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Lahtiütlused

  1. vs PSG8000S

  2. võrreldes režiimiga MAX

  3. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.