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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Vertikaalaur kardinale ja ripp. rõivale
OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast
Aur kuni 160 g/min ja lisaaur 600 g
1 t triikimist suure 1,5 l veepaagiga
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
SteamGlide Elite on meie uusim ja täiuslikuim tehnoloogia ülihea libisemise ning suurepärase kriimustuskindluse saavutamiseks. Täiustatud nanotitaankiht tagab suurepärase liu kõigil kangastel kiireimate tulemuste heaks.
Tänu 1,5-liitrisele veepaagile saab triikida kuni 1 tund järjest. Veepaagi tühjenemisest annavad märku heli- ja valgussignaalid, paaki on lihtne suure täiteava kaudu kraani all täita.
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Auhinnad
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soovitab seda toodet
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
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Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
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Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Positiivsed omadused
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
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vs PSG8000S
võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.