Mul polnud varem aurutriikrauaga kogemust, aga nüüd ei kujuta hästi ette, et peaks vana triikraua juurde tagasi minema. Kõige rohkem meeldib see, kui kiirelt saab riided korda ehk et kui varem kogusin triikimist vajava pesu kokku, et siis suur töö ette võtta, siis nüüd võin vabalt ka üks-kaks asja kiirelt korda teha, sest see on nii palju mugavam. Boonus on veel ka see, et see jätab ka kapis seisnud riietele värskema mulje.