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Automaataur liikumisanduri tuvastusega
Vertikaalaur kardinale ja ripp. rõivale
OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast
Aur kuni 170 g/min ja lisaaur 650 g
1 t triikimist suure 1,5 l veepaagiga
Liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
SteamGlide Elite on meie uusim ja täiuslikuim tehnoloogia ülihea libisemise ning suurepärase kriimustuskindluse saavutamiseks. Täiustatud nanotitaankiht tagab suurepärase liu kõigil kangastel kiireimate tulemuste heaks.
4.9
5-st
110
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Heatöö13
25/04/2026
Eesti
Super töövahend!
Alati saan parima tulemuse ja riided saavad väga kiirelt ja mugavalt sirgeks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-01
Kasutaja66
23/04/2026
Eesti
Kiire ja lihtne
Mul polnud varem aurutriikrauaga kogemust, aga nüüd ei kujuta hästi ette, et peaks vana triikraua juurde tagasi minema. Kõige rohkem meeldib see, kui kiirelt saab riided korda ehk et kui varem kogusin triikimist vajava pesu kokku, et siis suur töö ette võtta, siis nüüd võin vabalt ka üks-kaks asja kiirelt korda teha, sest see on nii palju mugavam. Boonus on veel ka see, et see jätab ka kapis seisnud riietele värskema mulje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-01
Draakon123
22/04/2026
Eesti
Tööloom
Kasutan aurutit tööl, ning see ei ole kordagi jätnud mind hätta ka pirtsakamate kangaste sirgeks saamisega.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator
Date of Use 2026-04-15
vs PSG8000S
võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.