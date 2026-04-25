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  • Kiire triikimine automaatse auruga
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  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
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  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga
  • Kiire triikimine automaatse auruga

7000 seeriaPerfectCare aurugeneraator

PSG7300/70

4.9
| (110) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiire triikimine automaatse auruga
Uus PerfectCare 7000 seeria on välja töötatud vaevatuks triikimiseks automaatse auruga. Meie uus liikumisanduripõhine tehnoloogia vabastab võimsa automaatse aurujoa triikimise alustamisel. OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletusjäljed kõigil triigitavatel kangastel.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Suurepärane tulemus.

Kiire triikimine automaatse auruga

  • Automaataur liikumisanduri tuvastusega

  • Vertikaalaur kardinale ja ripp. rõivale

  • OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast

  • Aur kuni 170 g/min ja lisaaur 650 g

  • 1 t triikimist suure 1,5 l veepaagiga

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite on meie uusim ja täiuslikuim tehnoloogia ülihea libisemise ning suurepärase kriimustuskindluse saavutamiseks. Täiustatud nanotitaankiht tagab suurepärase liu kõigil kangastel kiireimate tulemuste heaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

110

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

25/04/2026

Eesti

Eesti

Super töövahend!

Alati saan parima tulemuse ja riided saavad väga kiirelt ja mugavalt sirgeks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-01

23/04/2026

Eesti

Eesti

Kiire ja lihtne

Mul polnud varem aurutriikrauaga kogemust, aga nüüd ei kujuta hästi ette, et peaks vana triikraua juurde tagasi minema. Kõige rohkem meeldib see, kui kiirelt saab riided korda ehk et kui varem kogusin triikimist vajava pesu kokku, et siis suur töö ette võtta, siis nüüd võin vabalt ka üks-kaks asja kiirelt korda teha, sest see on nii palju mugavam. Boonus on veel ka see, et see jätab ka kapis seisnud riietele värskema mulje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-01

22/04/2026

Eesti

Eesti

Tööloom

Kasutan aurutit tööl, ning see ei ole kordagi jätnud mind hätta ka pirtsakamate kangaste sirgeks saamisega.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 seeria PerfectCare aurugeneraator

Date of Use 2026-04-15

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Lahtiütlused

  1. vs PSG8000S

  2. võrreldes režiimiga MAX

  3. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.