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Põletusjäljed on välistatud*
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Ülikerge triikraud
Meie uus liikumisandur teab täpselt, millal triikraud teie riietel liigub ning käivitab automaatselt tugeva aurujoa. Lõõgastuge ja nautige mugavat triikimist, lastes triikraual aurutamisega enda eest tegeleda.
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
SteamGlide Elite on meie parim tald, mis tagab ülihea libisemise ja maksimaalse kriimustuskindluse. Selle roostevabast terasest põhi on tavalise alumiiniumpõhjaga võrreldes kaks korda tugevam ning meie kuuekihiline patenteeritud ja täiustatud titaankiht libiseb kiireima tulemuse saavutamiseks sujuvalt.
Auhinnad
4.7
5-st
378
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
оксан
10/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Positiivsed omadused
Так
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Nataliayrkiv
12/10/2022
Україна
Поламався через 2 дні
Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски
Positiivsed omadused
-
Negatiivsed omadused
Поламався дуже швидко
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
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