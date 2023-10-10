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  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest

PerfectCare 8000Triikimissüsteem

PSG8030/20

4.7
| (378) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
PerfectCare 8000 Series triikimissüsteem pakub meie uue anduritehnoloogiaga mugavat triikimiskogemust. See võimaldab vertikaalset ja horisontaalset triikimist automaatse aurutöötlusega. Temperatuuri ei ole vaja seadistada ning tagame, et te ei põleta kangast.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest

  • Nutikas ja automaatne aurutöötlus

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Meie uus liikumisandur teab täpselt, millal triikraud teie riietel liigub ning käivitab automaatselt tugeva aurujoa. Lõõgastuge ja nautige mugavat triikimist, lastes triikraual aurutamisega enda eest tegeleda.

Ülivõimas aurutöötlus kortsude eemaldamiseks

Ülivõimas aurutöötlus kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite on meie parim tald, mis tagab ülihea libisemise ja maksimaalse kriimustuskindluse. Selle roostevabast terasest põhi on tavalise alumiiniumpõhjaga võrreldes kaks korda tugevam ning meie kuuekihiline patenteeritud ja täiustatud titaankiht libiseb kiireima tulemuse saavutamiseks sujuvalt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.7

5-st

378

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

10/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Positiivsed omadused

Так

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Positiivsed omadused

-

Negatiivsed omadused

Поламався дуже швидко

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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