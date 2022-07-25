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  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
  • Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest

PerfectCare 8000Triikimissüsteem

PSG8050/30

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest
PerfectCare 8000 triikimissüsteem pakub meie uue anduritehnoloogiaga mugavat triikimiskogemust. See võimaldab vertikaalset ja horisontaalset triikimist automaatse aurutöötlusega. Temperatuuri ei ole vaja seadistada ning tagame, et te ei põleta kangast.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Triikraud, mis töötleb auruga automaatselt teie eest

  • Nutikas ja automaatne aurutöötlus

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru

Ülivõimas aurutöötlus kortsude eemaldamiseks

Ülivõimas aurutöötlus kortsude eemaldamiseks

Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite'i tald tagab ülihea libisemise

SteamGlide Elite on meie parim tald, mis tagab ülihea libisemise ja maksimaalse kriimustuskindluse. Selle roostevabast terasest põhi on tavalise alumiiniumpõhjaga võrreldes kaks korda tugevam ning meie kuuekihiline patenteeritud ja täiustatud titaankiht libiseb kiireima tulemuse saavutamiseks sujuvalt.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..

Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

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