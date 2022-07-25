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Nutikas ja automaatne aurutöötlus
Põletusjäljed on välistatud*
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Ülikerge triikraud
Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru
Tugev pidev auruvoog tagab kortsude tõhusa eemaldamise ka kõige kangekaelsemate kortsude ja väga paksu kanga korral.
SteamGlide Elite on meie parim tald, mis tagab ülihea libisemise ja maksimaalse kriimustuskindluse. Selle roostevabast terasest põhi on tavalise alumiiniumpõhjaga võrreldes kaks korda tugevam ning meie kuuekihiline patenteeritud ja täiustatud titaankiht libiseb kiireima tulemuse saavutamiseks sujuvalt.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
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