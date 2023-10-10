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  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

PerfectCare 8000Aurugeneraator

PSG8140/80

4.7
| (378) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele
PerfectCare 8000 Series meie uue liikumisanduri tehnoloogiaga pakub lihtsat triikimiskogemust ja võimaldab automaatse auruvooga vertikaalset ja horisontaalset triikimist. Veelgi kiiremate tulemuste saavutamiseks kohandab kiirrežiim nõutava auru koguse teie triikimise kiiruse alusel.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Triikraud, mis kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

  • Kiirrežiim

  • Nutikas automaatne aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Ülikerge triikraud

Kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

Kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

Triikige kiirrežiimi abil kiiremini. Teie triikraud kohandab automaatselt ideaalse aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele.

Triikige vaevata automaatse auruga

Triikige vaevata automaatse auruga

Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru

Uuendatud liikumisandur lihtsaks vertikaalseks kasutamiseks

Uuendatud liikumisandur lihtsaks vertikaalseks kasutamiseks

Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab teie liigutused igas suunas, rippuvate riiete, kardinate ja voodipesu automaatseks aurutamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.7

5-st

378

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

10/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Positiivsed omadused

Так

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Positiivsed omadused

-

Negatiivsed omadused

Поламався дуже швидко

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kehtib kõikide triigitavate kangaste puhul