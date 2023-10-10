30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kiirrežiim
Nutikas automaatne aur
Põletusjäljed on välistatud*
Ülikerge triikraud
Triikige kiirrežiimi abil kiiremini. Teie triikraud kohandab automaatselt ideaalse aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele.
Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru
Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab teie liigutused igas suunas, rippuvate riiete, kardinate ja voodipesu automaatseks aurutamiseks.
Auhinnad
4.7
5-st
378
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
оксан
10/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Positiivsed omadused
Так
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Nataliayrkiv
12/10/2022
Україна
Поламався через 2 дні
Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски
Positiivsed omadused
-
Negatiivsed omadused
Поламався дуже швидко
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Kehtib kõikide triigitavate kangaste puhul