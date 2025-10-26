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  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*
  • Võimsaim aurugeneraator*

8000 seeria PerfectCare aurugeneraatorRõivahooldus

PSG8200/70

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võimsaim aurugeneraator*
Turu võimsaim aurugeneraator, uus 8000 seeria tagab suurepärased triikimistulemused. OptimalTemp tehnoloogia tagab, et ühtegi triigitavat kangast ei kõrvetata. Triikimine pole kunagi olnud lihtsam!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav disain tagab lihtsa käsitsemise ja hoiustamise

Võimsaim aurugeneraator*

  • Kuni 215 g/min auruvoog ja 750 g auruvõimendus kiiremaks triikimiseks

  • OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast

  • Mugav disain

  • 1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga

  • Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower võimsa auru jaoks

Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP-i tehnoloogia, põletusjäljed on välistatud

OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Nutikas automaatne aur vaevata triikimiseks

Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/10/2025

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura

Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄

Positiivsed omadused

Preporucila bih svima.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

04/09/2025

България

България

Страхотен продукт

Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.

Positiivsed omadused

Лек, удобен

Negatiivsed omadused

Не намирам такива

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

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Lahtiütlused

  1. Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.

  2. vs PSG8000S

  3. Võrreldes režiimiga MAX

  4. Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.