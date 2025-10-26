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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 215 g/min auruvoog ja 750 g auruvõimendus kiiremaks triikimiseks
OptimalTEMP, ei põleta ühtki rõivast
Mugav disain
1 tund triikimist suure 1,4 l veepaagiga
Easy De-Calc süsteem, mida on lihtne hooldada
Aurugeneraator TurboPower täiuslikuma triikimiskogemise heaks; võimsam katkestusteta auruvoog. Aurugeneraator TurboPower hoiab ära märgade laikude jäämise teie rõivastele triikimise käigus*, rõivad on garderoobi jaoks valmis igasuguse kuivamisajata.
OptimalTEMP tehnoloogia välistab põletused kõigil triigitavatel kangastel, olenemata valitud auruseadistusest. Võite julgelt triikida igat liiki rõivaid, nii siidipluuse kui puuvillaseid särke. Me garanteerime, et aurugeneraator ei tekita iial põletusi ühelegi triigitavale kangale, seda isegi juhul, kui triikraud jäetakse järelevalveta. Triikrauda võib ohutult riietele või triikimislauale toetuma jätta.
Smart AI liikumisanduripõhine tehnoloogia tuvastab triikraua liikumise rõivastel ja vabastab automaatselt võimsa aurujoa. Nautige vaevatut ja kiiret triikimist ajal, mil triikraud aurutamistöö teie eest ära teeb.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Positiivsed omadused
Preporucila bih svima.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Positiivsed omadused
Лек, удобен
Negatiivsed omadused
Не намирам такива
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Auru kogus (norm IEC60311) võrreldes muude aurugeneraatoritega; juuni 2025.
vs PSG8000S
Võrreldes režiimiga MAX
Sõltumatu instituudi katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.